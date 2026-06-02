ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ୭ଟି ରହସ୍ୟମୟ ଚମତ୍କାର ଯାହା ଆଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମାନିଛି ହାର

କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପତାକା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ୭ଟି ରହସ୍ୟମୟ ଚମତ୍କାର।

By Priyanka Das

Puri Jagganath Temple : ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଉଠେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ! ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେହି ୭ଟି ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାର ଶିଖର ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଗରୁଡ଼ ଦେବ ନିଜେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଏହାର ଉପର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିବା ପବିତ୍ର ପତାକା ସର୍ବଦା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜକ ଶହ ଶହ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଚଢ଼ି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏବେ ବି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।

ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ, ଦିନର କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଇ (ପଡ଼ଛାୟା) ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଭିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ପ୍ରସାଦ କେବେହେଲେ କମ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଆସିଛି।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରୋଷେଇଘର ଏହାର ଅନନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ମାଟିର ଅନେକ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖାଯାଇ ଭୋଜନ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ଭାତ ପ୍ରଥମେ ସିଝିଥାଏ। ସାଧାରଣ ନିୟମର ବିପରୀତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇଘରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଷେଇଘର ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଥିବା ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସର୍ବଦା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ଗଠନ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦିଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମାନନ୍ତି।

