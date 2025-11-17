୭୦/୧୦/୧୦/୧୦ର ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ରାତିଆ ରାତି ବଦଳେଇ ଦେବ ଭାଗ୍ୟ! କରିଦେବ କୋଟିପତି
୭୦/୧୦/୧୦/୧୦ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଥରେ ଆପଣାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ପଡିବେନି ଅସୁବିଧାରେ, ଚାଲିବ ସବୁ ଠିକ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁତ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ତ କରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ଦରମାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ।
ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ହିସାବର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ, କେବେ ଅଭାବର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ।
ଏଥିସହ ଆପଣ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ନିୟମଟି ହେଉଛି ୭୦/୧୦/୧୦/୧୦। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, ଇଏ କେମିତିକା ହିସାବ ନା ତାରିଖ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା..
୭୦/୧୦/୧୦/୧୦ର ନିୟମ:
ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନିୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ୪ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ।
୭୦% ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ । ୧୦% ସଂଚୟ, ୧୦% ନିବେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ୧୦% ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ଲାଗି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜିକାଲିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।
୭୦%- ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ
୧୦%-ସର୍ଟ-ଟର୍ମ ସେଭିଙ୍ଗସ୍
୧୦%-ନିବେଶ ପାଇଁ
୧୦%-ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ
୭୦%- ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ:
-ଏହି ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଡା, ରାସନ, ବିଜୁଳି-ପାଣି ବିଲ୍, ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ୍।
-ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ- ଯେମିତିକି ଓଟିଟି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
-ଯଦି ୭୦%ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
୧୦%-ସର୍ଟ-ଟର୍ମ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫଣ୍ଡ:
-ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।
-ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, କାର ରିପାୟରିଂ ବା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଭଳି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
-ଏହାକୁ ଅଟୋ-ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ।
୧୦% ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ:
-ମୁଚ୍ୟୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଇଟିଏଫ ବା ଏସଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
-ପିପିଏଫ, ଏନପିଏସ ବା ଇଏଲଏସଏସ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡିକରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
-ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବା ୟୁଏଲଆଇପି ପ୍ଲାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
୧୦% ଋଣ ସୁଝନ୍ତୁ:
-ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋନକୁ ଆଗ ସୁଝନ୍ତୁ।
-ଛୋଟ ଲୋନକୁ ଶେଷରେ ସୁଝନ୍ତୁ।
ଏହି ନିୟମ କାହିଁକି ଲୋକପ୍ରିୟ:
ଏହି ନିୟମ ଖୁବ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିୟମିତ ସଂଚୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲିଥାଏ।