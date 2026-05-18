ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହେବ ଦୁଇଗୁଣା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର।
ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଦାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓବିସି ତାଲିକା ଏବେ ଯାଞ୍ଚାଧୀନ ଏବଂ ଏହାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା:
ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏକ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି:
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ ବେତନ ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।