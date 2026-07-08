ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବରୁଇପୁର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଢେର, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ କରିଥିଲା ଗୁଳିଚାଳନା
ବରୁଇପୁରରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର SIT (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ) ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା' ପରଦିନ ବରୁଇପୁରର ଏକ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
WestBengal : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବରୁଇପୁରରେ ୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ। କ୍ରାଇମ ସିନ୍ (ଘଟଣାସ୍ଥଳ) ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସର ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ବରୁଇପୁର ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ‘ବରୁଇପୁର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବାବୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାସ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।’
ରାତି ୧୨.୪୫ ମିନିଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ
ବଙ୍ଗାଳ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨.୪୫ ମିନିଟରେ ବରୁଇପୁର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୩୫୦/୨୬ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଟିମ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମଣ୍ଡଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର ସ୍ଥିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା
ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ ଉପରକୁ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସର ଜବାବୀ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରୁଇପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏସଆଇଟି
ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବରୁଇପୁରରେ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବରୁଇପୁରରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଏସଆଇଟି (SIT) ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବରୁଇପୁରର ଏକ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଥିଲା।
ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟିକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି କାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ବରୁଇପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ଟାୱାର ଲୋକେସନ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ ରୁ ରାତି ୧୧ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନିକ ସମୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି।