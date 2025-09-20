‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନଙ୍କୁ ହୋଇଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଯାହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର!

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏହି ରୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ...

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲ୍ମ ‘ସୈୟାରା’ ନିକଟରେ ଅନେକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ‘ସୈୟାରା’ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଗୀତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୀଥ ପାଡ୍ଡାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଅନୀଥ ପାଡ୍ଡା ଆଲଜାଇମର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ,

ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଚେତ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଉଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା।

ତଥାପି, ‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୁବ ବୟସରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଆଲଜାଇମର ହେବାର କାରଣ:

ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ କାହାକୁ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।

APOE ନାମକ ଜିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ।

ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା।

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଠିକ୍ ରେ ନିଦ ନହେବା।

ଆଲଜାଇମରର ଲକ୍ଷଣ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯିବା। କଥା ହେବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ନଜାଣି ପାରିବା, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନପାରିବା, ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଯିବା, ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁହ୍ନି ନପାରିବା।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଆଲଜାଇମର ଡିମେନ୍ସିଆ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଟେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।

ଆଲଜାଇମରକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ: ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଧୀର କରିପାରିବ।

ତେଣୁ ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଲଜାଇମରକୁ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଭିଟାମିନ୍, ଫଳ, ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଏବଂ ମାଛ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଭାରତରେ ଆଲଜାଇମର ରୋଗୀ: ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ନିୟୁତ ଲୋକ ଡିମେନ୍ସିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ହ୍ରାସ କରେନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନ୍ୟୁରୋଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ।

ଆଲଜାଇମର ରୋଗର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ୬୦-୬୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ୫-୧୦% ମାମଲାରେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।

