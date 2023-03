ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ, ପୋଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପକ୍ଷ ପାଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଜରିଆରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ପକ୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି- “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷଣ ଏବଂ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର।”

Let's prioritize nutrition for a healthier future! Join in celebrating #PoshanPakhwada2023 from March 20th to April 3rd, & make a pledge to promote healthy eating habits and adequate nourishment for all and strive towards a stronger, healthier India.

.#PoshanAbhiyaan #IYM2023 pic.twitter.com/L7wfro5oZB

— Ministry of WCD (@MinistryWCD) March 18, 2023