ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୱାନଡେ ସିରିଜ ପାଇଁ ଆସିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣାର ତାରିଖ , ବିରାଟ କୋହଲି ଫିଟ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟକିଲା ପେଞ୍ଚ
ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୦୧ ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩ଟି ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ ରହିବ। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Indian Team : ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନଡେ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଗତ ଶନିବାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଟିମ ଘୋଷଣା ହେବା ସମୟରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାନଡେ ସିରିଜ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ୨୬ ରୁ ୨୮ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ୦୧ ଜୁଲାଇରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱାନଡେ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେବେ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା?
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୱାନଡେ ସିରିଜ ବେଳକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ବାକି ଅଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଅଟକିଲା ପେଞ୍ଚ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ୨୦୨ ୱାନଡେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଶ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ।