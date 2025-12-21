(video) ଅଟୋ ପାଲଟିଗଲା OYO… ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ହରକତ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଟୋକୁ oyo ଭାବିଦେଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଉଛି।

ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ନକରି କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଏଦ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି।

ହେଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆସେ।

ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସାଜସଜ୍ଜା ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି।

ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: 

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @Marwadi_girl0 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଭିତରେ ଚୁମ୍ବନ (ଲିପକିସ୍) କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ପଥଚାରୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭିଡିଓଟି କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି: 

ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏକ ସାଧାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଆଚରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଥିଲା, “ସେମାନେ ଅଟୋକୁ ଭୁଲ କରି OYO ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି।” ଏହି ଧାଡିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା।

