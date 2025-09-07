ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ଭଳି ମାରୁଥିଲେ ଗଗନଚୁମ୍ୱୀ ଛକା, କିଏ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜୁଥିଲା ବ୍ୟାଟ । ଏକା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କଲେ ଶିକାର । ଏଭଳି ଶିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଆମ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଭାଇଟାଲିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ 2025ର ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ବଲ ଉଭୟରେ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ବଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ମୁହଁ ଖୋଲି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦଳ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ପରେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କ ଚମକ
ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କେଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଲାଙ୍କାଶାୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ଫେରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ, କେଣ୍ଟ ଲାଙ୍କାଶାୟାରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 154 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ୪୫ ବଲ୍ରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ
୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଏତେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାତ୍ର ୪୫ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ୪୫ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୮୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୭ଟି ଛକା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏହି ରନ୍ଗୁଡ଼ିକ ୧୫୪ ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ଆମେ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ତେବେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ସେ ବଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହାତ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି କେଣ୍ଟଙ୍କ ଦଳର ସ୍କୋର ୧୫୩ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନ ଥିଲା, ତେବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ତାଙ୍କ ୪ ଓଭର କୋଟାରେ ଅଧିକ ରନ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ, ତା’ ଉପରେ ସେ ସାମ୍ ବିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଜୋ ଇଭିସନ୍ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୪ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦଳ
ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲାଙ୍କାଶାୟାର କେଣ୍ଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭାଇଟାଲିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।