ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କିଏ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲତାନର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା

ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୀରତ୍ୱ, ସଂସ୍କୃତି, ବୈଭବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଅନେକ ମହାନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି।

ଯଦି କେହି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବେ, ତେବେ ସେ ମେୱାଡର ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ନାମକ ଜଣେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ପାଇବେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ସାହସୀ ରାଣୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇତିହାସ ରଚିଲା ରୁପା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ…

ସବୁ ଖବର ମିଛ, ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦…

ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମେୱାରର ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ଏହି କାହାଣୀଟି ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ “ପଦ୍ମାବତ”ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିଫଳନ। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଚିତ୍ତୋରର ରାଜା ରତନ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ।

ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ୧୩୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚିତ୍ତୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତାନତ ଏବଂ ଚିତ୍ତୋର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।

ରାଜପୁତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତାନତର ସେନା ସହିତ ସାହସିକତାର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍ତୋରର ରାଜା ରତନ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

ରାଜପୁତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତାନତ ବାହିନୀ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା, ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ, ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜୌହର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସଲତାନତାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଚିତ୍ତୋର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତାନତର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇ ନଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଇତିହାସ ରଚିଲା ରୁପା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ…

ସବୁ ଖବର ମିଛ, ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦…

(video) ନିଜ ଆଶିକ୍ ସହ OYOରେ ରୋମାନ୍ସ…

ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ମଦର…

1 of 29,398