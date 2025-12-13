ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ସତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଆ ହେଲେ ବି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା (PMMVY) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।
ଏବେ, ଅନେକ ମହିଳା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା’ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ।
ସରକାର ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ବିନା, ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ୍ https://pmmvy.wcd.gov.in/ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏବେ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ୨୭୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ଆବେଦନ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ, ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।