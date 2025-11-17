8th Pay Commission: ହଠାତ୍ ଉଭାନ୍ ହୋଇଗଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍!
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା ଥିଲା ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ (ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି) ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାରା ଦେଶର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ।
ପ୍ରତି ଦଶ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଏହି କମିଶନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ପରି। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି।
ବିବାଦର ମୂଳ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଭୟ: ସରକାର ପ୍ରାୟ ୬.୯ ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରୁ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AIDEF) ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ଫେଡେରେସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସରଳ: ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଦାନ ନୁହେଁ।
୨୦୧୪ ର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏବଂ ୨୦୨୫ ର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ କମିଶନରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏଥର ହଜିଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା।
୧. ପେନସନ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କମିଶନର “ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ” (ToR)। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଏ, ସରକାର ଏହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସଂକଳ୍ପରେ “ପେନସନ୍ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ” ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କମିଶନ ବୟସ୍କ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିନପାରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (NPS) ଏବଂ ଏକୀକୃତ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (UPS) ଅଧୀନରେ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ହେଲେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ।
୨. ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ NPS-UPS ସମସ୍ୟା:
ପେନସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (NPS) ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ଏକୀକୃତ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (UPS) ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ-ସମ-ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି (DCRG) ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମିଶନ NPS ଏବଂ UPS ପରିସର ବାହାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
ହେଲେ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ କମିଶନଗୁଡ଼ିକ ପରି “ବିଦ୍ୟମାନ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ” ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଏହି ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦକୋଷ ସାଧାରଣ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନାଲି ପତାକା।
୩. ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ କ’ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା:
ଏକ ତୁଳନା ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୪ ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ସେହି ସମୟର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କମିଶନ “ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାର ଗଠନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ।”
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଧାରରେ ଏକ ପଦବୀ, ଏକ ପେନସନ (OROP) ଭଳି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୪ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ NPS ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
୪. ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗ:
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପରି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ହେଉଛି ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପେନସନ ସଂଶୋଧନର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।
AIDEF କହିଛି ଯେ ଯଦି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କମିଶନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ବଲ୍ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସଂଶୋଧନ ନହୁଏ, ଦେଶର ୬.୯ ନିୟୁତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତେଜିତ ରହିବ।