ଆସୁଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ : ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧାର! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ
୬ ମିନିଟ ୨୩ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆକାଶରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ହଜିଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏପରି ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୬ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ।
କ’ଣ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ‘ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ’ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ବେଳା ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ୬ ମିନିଟ ୨୩ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ସ୍ପେନ, ମରକ୍କୋ, ମିଶର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
କେବେ ହେବ ଏହି ଘଟଣା?
ନାସା (NASA) ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ଏହି ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଦେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ୧୯୯୧ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ୨୧୧୪ ମସିହାରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଧରି ହେବ ପରାଗ?
ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ। ୨୦୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଖୁବ କମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ଅବଧି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିବ।
ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ କି?
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପେନ୍ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉପର ଆକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଫ୍ରିକାର ମରକ୍କୋ, ଆଲଜେରିଆ, ଲିବ୍ୟା, ମିଶର, ସୁଦାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟେମେନ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ପରାଗର ପଥ ଭାରତ ଦେଇ ଗତି କରୁନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।