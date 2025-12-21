ସୈତାନ ସାଜିଲା ମା’ ପେଟର ଭାଇ, ସାଙ୍ଗକୁ ସୁପାରୀ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଉଣୀକୁ କଲା ରେପ୍, ତା’ ପରେ ମାଟି ଖୋଳି…
ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସହି ପାରିଲାନି ଭାଇ। ରେପ୍ କରାଇ ମାରିଦେଲା।
ହରିୟାଣା: ନିର୍ଦୟ ଭାଇ ସାଜିଲା ସଇତାନ। ଯେଉଁ ହାତରେ ଦିନେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସର୍ବଶ୍ୱ ସାରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁପାରୀ ଦେଇ ଭଉଣୀକୁ ରେପ୍ କଲା ତାପରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହରିୟାଣାର ମାନେସରରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଆନ୍ତଃଜାତି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇ ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ସମେତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାଇ ହତ୍ୟାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା।
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମୂଳତଃ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏଟା (ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ)ର, କିନ୍ତୁ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ହରିୟାଣାର ମାନେସର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଝିଅଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ।
ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ, ଭାଇ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେସର ଫେରି ଆସିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଭାଇକୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥିବା ଭାବି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା।
ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:
ଭାଇଟି ଏହି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଝିଅଟି ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରତାରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ, ଝିଅଟି ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ରାମପୁରା ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ବାହାନାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଗ୍ୱାଲିୟରର ଏକ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଗଲା।
ସେଠାରେ ସେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ତଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇ ପଳାଇଗଲା।
ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:
ହତ୍ୟା ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅପରାଧସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଝିଅର ଭାଇ ହତ୍ୟାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଅପରାଧିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।