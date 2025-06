୧୯୪୧ ଓ ୨୦୨୫ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମାନ, ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ସମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହା ସଂଯୋଗ ନା ଆଉ କିଛି। ୧୯୪୧ ମସିହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁପରି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଇଙ୍ଗୀତ କରୁଛି।

କାରଣ ଦୁଇଟି ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମାନ ଆଉ ସ୍ଥିତି ବି ସମାନ। ଏପରିକି ୧୯୪୧ ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ୨୦୨୫ ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମାନ ଦିନରେ ଚାଲୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମାନ: ତେବେ ୨୦୨୫ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକାଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୧୯୪୧ ମସିହା ସହ ତୁଳନା କରି ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି।

କାରଣ ଦୁଇଟି ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟ ବର୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମାନ ତାରିଖରେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ, ଇତିହାସ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁଣିଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି।

ଭାରତରେ ଅନେକ ବିପଦ: ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୁମ୍ଭମେଳା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା। ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।

ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ RCBର IPL ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ।

ଗୁଜରାଟରେ ଏକ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅହମଦାବାଦରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୬୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯୪୧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ଥାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ: ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ୨୭ ମେ ରେ ବ୍ରିଟିଶ ନୌସେନା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ଜର୍ମାନ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବିସମାର୍କକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜର୍ମାନ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଅହମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ୨୬ ଜୁଲାଇରେ, ଜାପାନର ଫରାସୀ ଇଣ୍ଡୋଚାଇନା ଦଖଲ କରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ରୁଜଭେଲ୍ଟ ଜାପାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲେ।

ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ଅପରେସନ୍ ବାର୍ବାରୋସାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜାପାନ ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଯାହା ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା।

🗓 1941 & 2025 : Same Calendar, Same Chaos?

It’s no coincidence that the calendar of 1941 and 2025 are identical, both years begin on a Wednesday.

But the similarity doesn’t end there.

🔻 1941 – The world was at war.

🔻 2025 – The world is on edge.

▪️ Global conflicts rising… pic.twitter.com/RRauwhC3m9

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) June 17, 2025