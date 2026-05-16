ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଡିଜେଲ ଏବଂ ATF ରପ୍ତାନି ଉପରୁ କମିଲା SAED, ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $120 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଡିଜେଲ ଉପରେ SAED (ସ୍ପେଶାଲ ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି) ବୃଦ୍ଧି କରି 55.5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ATF (ଏଭିଏସନ ଟରବାଇନ ଫ୍ୟୁଏଲ) ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା 42 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (Special Additional Excise Duty – SAED) ର ହାର ଆଉ ଥରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ୧୬ ମଇ ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ନୂଆ ଦର ଗୁଡ଼ିକ କଣ?
ପେଟ୍ରୋଲ: ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା SAED ଲାଗିବ।
ଡିଜେଲ ଓ ATF: ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏହି ହାର ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୧୬.୫ ଟଙ୍କା ଏବେ ATF ଅର୍ଥାତ୍ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୬ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
RIC: ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେସ୍ (Road and Infrastructure Cess – RIC) ଶୂନ ରହିଛି।
ଘରୋଇ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବେ ଡିଜେଲର ଦର ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
SAED କଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ?
ସରକାର ଏହି ଟିକସ ପ୍ରତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରାଇସ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
SAED ରପ୍ତାନିକୁ ମହଙ୍ଗା କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ SAED ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $୧୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $୧୨୦ ରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଡିଜେଲ ଉପରେ SAED ବଢ଼ାଇ ୫୫.୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ATF ଉପରେ ୪୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର କରିଦେଇଥିଲେ। ମଇ ୧ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଲା, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ATF ଉପରେ ୩୩ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ୧୬ ମଇରେ ଆଉ ଏକ ହ୍ରାସ ପରେ ଡିଜେଲ ୧୬.5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ATF ୧୬ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଲିଆସିଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିବ SAED
ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି ସଂଶୋଧନର ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା SAED ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦିଓ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତଥାପି ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ମନେକଲେ।