(Video) ସଂକଟରେ ‘ଶତକବୀର’ ଜଏସ୍ୱାଲ! ଶତକ ପରେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଫେରିଗଲେ ଯଶସ୍ୱୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦମଦାର ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ । ୧୨୨ ବଲରୁ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସହ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ତୃତୀୟ ଶତକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର । ତେବେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତଣା ହେଉଥିଲା । ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ବାମ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାମ୍ପ ଆସିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ରହି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ୧୨୨ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୧୩୩ ବଳରୁ ୧୦୪ ରନ୍ କରି ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିଂସର ୪୨ତମ ଓଭର ସମାପ୍ତି ପରେ ଜଏସ୍ୱାଲ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଦରେ କ୍ରାମ୍ପ ସମସ୍ୟା ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲା ।

A leap of joy to celebrate his second century of the series 🙌

Well played, Yashasvi Jaiswal 👏👏#TeamIndia | #INDvENG | @ybj_19 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pdlPhn5e3N

— BCCI (@BCCI) February 17, 2024