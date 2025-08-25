ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ କଳା ବାଦଲ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିରଳ ପରିସ୍ଥିତି ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଲଚଲ ମଚାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନୋକାମନା ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାବଧାନତାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମିଳିତ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି
କନ୍ୟା – ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ମିଳିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନରସିପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଲଗ୍ନ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶନି ଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବିବାଦ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାମଲା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ – ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନି-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମିଳିତ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।