“କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କଂଗ୍ରେସ, ମୌକା ଦେଖି DMK ପଛରୁ ଛୁରୀ ଭୁସିଲା,” TVKକୁ ସମର୍ଥନ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ
ତାମିଲନାଡୁରେ TVKକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ, ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୦ ମେ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
୧୯୬୭ ପରଠାରୁ ସେ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ ନଥିଲା, କାରଣ ‘ଥଲାପତି’କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଥର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଯଦିଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟିଭିକେ ରାଜ୍ୟର ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମ ଦଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସକୁ ‘ପରଜୀବୀ ଦଳ’ କହିଲେ ମୋଦୀ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଡିଏମକେ ‘ମହାଗଠବନ୍ଧନ’ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, “ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ‘ପରଜୀବୀ ଦଳ’ର ପ୍ରତିଛବି ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏହା ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।”
ଡିଏମକେ ଯୋଗୁଁ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅନେକ ଥର ବଞ୍ଚିଛି:
କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ “ପରଜୀବୀ ଦଳ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଡିଏମକେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଡିଏମକେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି; ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ୟୁପିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଡିଏମକେ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଭୋକିଲା:
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଏମକେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଦଳ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏହା କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା କ୍ଷଣି କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗରେ ହିଁ ଡିଏମକେକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲା।