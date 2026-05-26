ଚାକିରିର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଓ୍ୱାର୍କିଂ ଆଓ୍ୱାର, ମଜ୍ଜା ମସ୍ତିରେ କଟେ ଜୀବନ
ଏହି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୈନିକ ୯ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଅଫିସରେ ବିତାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ୍ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ହେଲେ, ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଛାଡି ହୋଇ ରହିଥିବା କିଛି ଦେଶ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରିବା ଏକ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କାମକୁ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଛୋଟ ଦିଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ କରିବାରେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ୧% ସପ୍ତାହରେ ୫୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି।
ଡେନମାର୍କରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୩୬ ଦିନର ଦରମା ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସାରା ବର୍ଷ ଅଫିସରେ କେବଳ ୧,୩୮୧ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନରୱେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନର ପ୍ରାୟ ୬୫% ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫.୭ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବି ପାଳନ କରିବାରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ନରୱେକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ୧,୩୮୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ସୀମିତ କରି ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଜର୍ମାନୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ୧,୩୮୬ ଘଣ୍ଟା ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ଜର୍ମାନ ସରକାର ଏବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ର ସଠିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବେ।
ଅବୈତନିକ ଓଭରଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ କାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ରମ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଦେଶରେ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ୧,୪୪୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଡଚ୍ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦରମା କୁହାଯାଏ।
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୫% କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଦଳରେ କେବଳ ଚାରି ଦିନ କାମ କରନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ନାହିଁ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷରେ କେବଳ ୧,୪୫୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏକ କାରଣ ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉଭୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ପୁରା ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ ୩୬ ଦିନର ଦରମା ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ହାରାହାରି ଫରାସୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬.୨ ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଅବସର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଫରାସୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧,୫୦୫ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ।
ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର “ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା” ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅଫିସରେ ବିତାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ଗଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ।
ଲକ୍ସେମବର୍ଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷରେ କେବଳ ୧,୫୦୬ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ।