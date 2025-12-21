ଅଜବ ଦେଶ, ଏଠାରେ ପାଳନ କରିପାରିବେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ନହେଲେ ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ଯିବେ ଜେଲ୍

By Jyotirmayee Das

Christmas 2025: ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ, ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯଥାର୍ଥ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିକଟତର କାହାକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖିତ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି; ବରଂ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସ୍ୱାଭାବିକ, କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।

ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆନନ୍ଦ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଏକତାର ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କଲେ ଜରିମାନା, ଗିରଫ କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ବ୍ରୁନେଇ: ବ୍ରୁନେଇରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଠୋର ଆଇନ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରୀ, ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ଉତ୍ସବକାଳୀନ ପୋଷାକର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଷେଧ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ମୋଟା ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ।

ଉତ୍ତର କୋରିଆ: ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସମାବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗିରଫ, ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସୋମାଲିଆ: ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସୋମାଲିଆ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ଇସଲାମିକ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଟକ କିମ୍ବା କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ସାଉଦି ଆରବ: ସାଉଦି ଆରବ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ନୀରବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଷେଧ ରହିଛି।

କାଜାଖସ୍ତାନ: କାଜାଖସ୍ତାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରମ୍ପରା ଯେପରିକି ଗଛ ସଜାଇବା, ଆତସବାଜି, ଉତ୍ସବକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ଫାଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ନିଷେଧ କରିଛି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ।

ଲିବିଆ ଏବଂ ଭୁଟାନ: ଲିବିଆ ଏବଂ ଭୁଟାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ନାହିଁ, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବ ସର୍ବଦା ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।

