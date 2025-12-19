(video) ମାଂସ ଖାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ସାଥୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର, ଦେହ ଥରାଇ ଦେବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ
ପାଣି ଦାନବର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରନାମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୁମ୍ଭୀର ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଜାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ “ଜଳ ରାକ୍ଷସ” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ଅପେକ୍ଷା ପାଣିରେ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେତେକ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଶିକାରୀଙ୍କ ରାଜା ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଏହି ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ନିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ।
ଭୋକ ଲାଗିଲେ, ଏହା ନିଜ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇଯାଏ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ସାଥୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଭିଡିଓଟି ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର କେୟାରଟେକର୍ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପାଖକୁ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଦୌଡି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଡ଼କୁ ନିଜ ପାଟିରେ ଧରି ନିଏ, ଭାବିଥାଏ ଯେ ଏହାର ଶିକାର ଅଛି। ତା’ପରେ, ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ସାଥୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯାଏ। ଯାହାକି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
