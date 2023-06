(Video) ପାଣିରେ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ମାଡିବସିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଲା ହାତୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାତୀମାନେ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଆକାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେତୁ, ସିଂହ ଏବଂ ବାଘ ପରି ଶିକାରକାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ହାତୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ ଆକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକ ଭିଡିଓ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ନେଟ୍‌ଜେନ୍ସମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ହାତୀ ରାଜା ହରିଣ ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ହାତୀ ଦଳ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରଟି ଶିଶୁ ହରିଣକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜୋରରେ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ପିଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଶିଶୁ ହରିଣଟି ପାଣିରୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲା। ତେବେ ହାତୀ ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା (ଆଇଏଫଏସ) ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ କ୍ୟାପସନରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: ଯଦି ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ?

