(Video) ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁଁହ ଫିଟେଇବି…ବିବାଦ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ..

(Video) ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁଁହ ଫିଟେଇବି…ବିବାଦ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ..
Surjya Kumar Yadav Video: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର, କାରଣ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଖରାପ ସମୟକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଜଣେ ଖେଳାଳି ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋ ପାଇଁ, ଏହା ସେହି ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହାର ଉପର ତଳ ସହିତ।”
“ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବି”: ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ପାଇଁ ୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ମୋତେ ଘୋଡାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବି ସେହି ଦିନ କ’ଣ ହେବ।
VIDEO | Ahmedabad: Indian skipper Suryakumar Yadav at GLS University says, “According to me, sport teaches you a lot, and in every sportsperson’s career there is a time when you feel it is a learning stage, so it is that learning stage for me. But my 14 soldiers are covering it… pic.twitter.com/4YsDW5TszI
— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ।” କେତେକ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ କେହି ସ୍କୁଲ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି? ନା, ଆପଣ ପୁଣି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଧାରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି।