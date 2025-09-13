ବୃଷ, କର୍କଟ ରାଶି ସମେତ ଏହି ୫ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୂରା ହେବ ଅଟକି ଥିବା କାମ, ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ
ଆଜି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଶନିବାର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୫.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଯିବ।
ହର୍ଷଣ ଯୋଗ ସକାଳ ୧୦.୩୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୧୦.୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯାହା ପରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ରାତି ୯.୨୧ ରୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ରାଶି ସମେତ ୧୨ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କାମ ସାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୯
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ।
ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ପାର୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ରାଶିର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୫
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଇଣ୍ଡିଗୋ
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୪
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ମାଟିଆ
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆଜି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ସୁଖଦ କରିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୨
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଧୂସର
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଭା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବ, ଆଜି ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ।
ଆଜି ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୧
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ନେଭି-ନୀଳ
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶାମିଶି ଦିନ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୩
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ମେରୁନ୍
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବେ।
ଆଜି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ସତେଜ ରହିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୫
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଲାଲ
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର ଶିଥିଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୬
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଧଳା
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାମ ହୋଇଯିବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନୂତନ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୮
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ପିଚ୍
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନୀତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୯
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଗୋଲାପୀ
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଜି ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସୁସଙ୍ଗତତା ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୭
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କମଳା
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ଆଜି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଏବଂ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – ୦୪
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସୁନେଲି