କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର କରାଳ ରୂପ: ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନଜରଦାରି କଡ଼ାକଡ଼ି
ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର ନୂତନ ପ୍ରକୋପ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫୫୦ଟି ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Ebola Virus : ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲାର ନୂତନ ପ୍ରକୋପ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଘୋଷଣାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫୫୦ଟି ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅନେକ ସପ୍ତାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକୋପଟି ଦୁର୍ଲଭ ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ (Bundibugyo) ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଟିକା କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାୀ ଚିକିତ୍ସା ଏଯାବତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
କେନିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି
ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, କେନିଆରେ ଇବୋଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କେନିଆରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଥିବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ସତର୍କତା: ସୀମାରେ କଡ଼ା ନଜର
କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଖାଡ଼ି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ (ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବ) ସମେତ ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭାଇରସ ଏସିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।