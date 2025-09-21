ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କାମ, ଭାରତ ସହ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଲେ ଏମିତି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ହଙ୍ଗାମା
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆଉ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଲଢେଇର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମାହୋଲକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କାମ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ “୬-୦, ୬-୦” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଉପହାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଖସାଇ ଦେବାର ଦାବି ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ “୬-୦, ୬-୦” ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ ୬-୦ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଙ୍ଗାମା: ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ଫୋର୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ରେଫରି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିପାରେ।