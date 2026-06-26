ମଦ ବେପାରରୁ ମାଲାମାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ମାତ୍ର ତିନି ମାସରେ ୧୦୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ
ମଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ରୋଜଗାର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ (ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍) ମଧ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ଟିକସରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ଅବଧିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ୧,୦୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ୧୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ୮୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହର ମୋଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ:
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୧୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ ୮୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୧,୦୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।”
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୭,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ପ୍ରାୟ ୭,୧୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ବିସ୍ତୃତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହରାଇଥିବା ବଜାର ଅଂଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମଦ ଦୋକାନରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଂଶ ୫୪% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୨୪% ଥିଲା।
ରୋଜଗାର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:
ପୂର୍ବରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଦର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଏବଂ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ କ୍ରେତାମାନେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡି ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା; ହେଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ନୀତିକୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୂର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଦର ବିବିଧତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ଚାରୋଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (DSSIDC, DTTDC, DSCSC, ଏବଂ DCCWS) ଅନେକ ବଡ଼, ଆଧୁନିକ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ପାଇପାରିବେ।