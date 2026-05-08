କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ! ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ , ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ ଭରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ

ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Pakistan LPG Crisis : ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଲପିଜିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସକୁ ବେଲୁନରେ ଭରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।

କରାଚିର କିଛି ଅଂଶରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କରାଚିର କିଛି ଅଂଶରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଓରାଙ୍ଗି ଟାଉନର ମୋମିନାବାଦ ଅଞ୍ଚଳ LPG ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ବାସିନ୍ଦାମାନେ କ’ କହୁଛନ୍ତି?

ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ୧୦୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ PKR (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଏହି ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକୁ ଭରାଯାଏ। ଭରିବା ପରେ, ସେଗୁଡିକୁ ଡିସକନେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନସାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମାଧାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରି ରଖିବା ଗମ୍ଭୀର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ‘ଚଳନ୍ତା ବୋମା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଘର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପରି ହୋଇପାରେ। ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପାକିସ୍ତାନରେ LPG ଦାମ୍

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ LPG ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପହଞ୍ଚ ବାହାରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ CEIC ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ୧୧.୬୭ କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୫୨୧୫.୪୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

 

 

 

