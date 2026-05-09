ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି? ଜାଣନ୍ତୁ କୁଳଦେବତା ଓ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୁଏ। ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଶୈଳୀ ଓ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର।

ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, କୁଳଦେବତା ବା କୁଳଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ‘କୁଳଦେବତା’ ଶବ୍ଦଟି ‘କୁଳ’ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ଏବଂ ‘ଦେବତା’ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୁଳଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଳଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ବଂଶ ସହିତ ରହିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ (ଯେପରିକି ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ମୁଣ୍ଡନ, ପିଲାର ଷଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ) ସମୟରେ କୁଳଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ।

ଯଦି କୁଳଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ତନ୍ତ୍ର-ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୁଳଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଆମ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାମ କରେ। ବିବାହ ହେଉ ବା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର, ପୂଜାପାଠର ଆରମ୍ଭ କୁଳଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାର ଉପରେ କୁଳଦେବତାଙ୍କ କୃପା ରହେ, ତେବେ ଘରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ।

କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବେ?

ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ-ତ୍ୟୋହାର କିମ୍ବା ଶୁଭ ଦିନରେ କୁଳଦେବତା ବା କୁଳଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।

ଯଦି କୁଳଦେବତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ପରିବାର ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ।

ବିବାହ, ନାମକରଣ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କୁଳଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କରନ୍ତୁ।

ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଖୁସିର ସମୟ ଆସେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୁଳଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

ଇଷ୍ଟ ଦେବତା

ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଚୟନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରୁଚି, ଭାବନା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଧାରରେ ନିଜେ କରିଥାଏ। ଯେପରି କାହାକୁ ହନୁମାନ ଜୀ ପ୍ରିୟ ତ କାହାକୁ ଶିବ ଜୀ କିମ୍ବା ମା’ ଦୁର୍ଗା। ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର, ବଂଶ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସହିତ ନଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି।

ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ?

ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକମରେ ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।

ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ୫ ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।

ନିଜର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସଫଳତାକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ।

