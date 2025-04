(ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ) ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା କାରଣ ପଚାରିବାରୁୁ… ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଥା, ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଡାକ୍ତର

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ୧୭ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳେ ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର। ଯେଉଁଠାରେ ନାଉଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଉଦଲ ଲାଲ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲାଲି ଯୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ।

ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଯାହା ପରେ ଡାକ୍ତର ରାଗି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତା’ପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି।

ଡାକ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ।

ବୃଦ୍ଧ ଉଦଲ ଲାଲ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଓପିଡି ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧୧ ସାମ୍ନାରେ ୧୭୮ ନମ୍ବର ଟୋକନ୍ ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଚିରିଦେଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାନ ତଳେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ।

ଲାତ ଏବଂ ମୁଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟିଲେ। ଏହା ପରେ, ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ।

#Chhatarpur, MP: A 77 old man was beaten, dragged and thrown out of hospital by Dr Rajesh Mishra and the hospital staff in Chhatarpur's Dist Hospital on Thursday.

The elderly had gone to get his wife treated in the hospital.

When people made a video of this incident, the… pic.twitter.com/hNU69fegbC

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) April 20, 2025