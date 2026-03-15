୫ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କଲେ ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ୍
ଏହି ଦିନ ଗଣତି ହେବ ସମସ୍ତ ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ଭୋଟ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ୍। ଏବେ ଜୋରଦାର ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ପ୍ରୟାସ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୯। ଏହାସହ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବା ସହ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧୭.୪ କୋଟି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ SIR ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ୮୨୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି।
ଏହି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀଙ୍କ ସହିତ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ୨୯୪ଟି ଆସନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଟିଏମ୍ସି ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ଲାଗାତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଆସୁଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୋଟ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ – ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ଭୋଟ୍:
ଆସାମରେ, ୧୨୬ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ରେ ହେବ।
କେରଳରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ଭୋଟ୍:
କେରଳରେ, ୧୪୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (UDF) ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି; ଏହି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ବିଜେପି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ – ଭାରତ ଧର୍ମ ଜନ ସେନା (BDJS) ଏବଂ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି୨୦ – ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଭାବରେ ବାକି ୪୦ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ହେବ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ରେ ହେବ।
୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ:
ତାମିଲନାଡୁର ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ହେବ ଏବଂ ୪ ମେରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ।
ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ଭୋଟ୍:
ପୁଡୁଚେରୀ ଏହାର ୧୬ତମ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଡିଏମକେ ଏବଂ ସିପିଆଇ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ ଏବଂ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଏହି ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୨୪ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୨୦B ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ନ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି, କମିଶନ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।