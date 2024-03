ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ୨୨ରେ ଫଳାଫଳ? ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚିଠି! ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାପରେ ୨୨ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଣୋ ହେବ ବୋଲି ଏକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାର୍ଥି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମତଦାନ ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲେଟର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Whatsapp ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖର ଏକ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ନୋମିନେସନ୍ ହେବ । ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ହେବା ସହିତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମେ’ ୨୨ ତାରିଖରେ ଭେଟଗଣତି ହେବା ସହିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହାପରେ ମେ’ ୩୦ ତାରିଖରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବା ନେଇ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ପତ୍ରରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ପତ୍ର ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ନକଲି ଚିଠି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

A fake message is being shared on Whats app regarding schedule for #LokSabhaElections2024#FactCheck: The message is #Fake. No dates have been announced so far by #ECI.

Election Schedule is announced by the Commission through a press conference. #VerifyBeforeYouAmplify pic.twitter.com/DAZlNFOF5W

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 8, 2024