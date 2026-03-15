(video) ମୁକ୍ତିର ଶେଷ ପାହାଚରେ… ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଦେଖିଲେ ଲୁହ ରହିବନି
AIIMSରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଶେଷ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଶା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ରେଖା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ରାଜ ନଗର ଏକ୍ସଟେନସନରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହରିଶ (ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁବକ) ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ଦେବ। ଭିଡିଓଟି ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଛି।
ହୃଦୟବିଦାରକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ:
ପ୍ରକୃତରେ, ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି; ଏଥିରେ, ଜଣେ ମହିଳା ହରିଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁଶୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏତେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଯେ ଭିଡିଓଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ପକାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ, ହରିଶ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ହଲାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।
“सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ, ठीक है”
गाजियाबाद में 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को अंतिम विदाई !! pic.twitter.com/ANaHThV1qp
— ममता ट्राबल (@Mamtasulaniya) March 15, 2026
ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହରିଶ ରାଣା – ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର – ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କଥା କହିବା, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ।
ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତାର ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପରେ, ହରିଶଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ “ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ” ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି – ବିଶେଷକରି, ଜୀବନ-ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପସାରଣ।
ଏହି ରାୟ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଜୀବନର ଶେଷ ଯତ୍ନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
୧୩ ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା:
ହରିଶ ରାଣା ପ୍ରାୟ ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବନ-ସହଯୋଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବାପା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ୪,୫୮୮ ଦିନ ବିତାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅର ଜୀବନ-ସହଯୋଗ ଉପକରଣ କାଢ଼ି ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର।”
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି:
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅନେକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହରିଶଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମସ୍ର ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଜୀବନ-ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହରିଶଙ୍କ ଜୀବନ-ସହଯୋଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ମାନବିକ ଉପାୟରେ କରାଯିବ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ PEG ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାନ୍ଦୁଛି:
ଏହି ଭିଡିଓଟି @Mamtasulaniya ନାମକ ଏକ X ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି; ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିପକାଇଲା।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଲୁହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହିଁ।” ଏହି ସମୟରେ, ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ କେବଳ ପୁଅର ଜୀବନ ହରାଉନାହିଁ; ଏହା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି।”