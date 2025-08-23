ରାତିସାରା ଜାଳିଲେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ, ଜଳନ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଁଶରେ ଜାମ ହୋଇଗଲା ଡ୍ରେନ୍, ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା…
ରେଡ୍ ଭୟରେ ରାତିସାରା ଜାଳିଲେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା।
ପାଟନା: ବାପା, ମା’, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ସବୁ ପର। ଏକଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେହିପରି ବିହାରର ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ୟୁନିଟ୍ (EOU) ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ କୁମାର ରାୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ, ସେ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ EOU ନଜରରୁ ଖସି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜାଳିଦେଲେ: EOU ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟରେ ୨୧ ତାରିଖରେ EOU ସୂଚନା ପାଇଲା ଯେ ବିନୋଦ କୁମାର ରାୟ ଏକ ଧଳା ଇନୋଭା କାରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ୟୁନିଟ୍ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ASP କୁମାର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଏବଂ DSP କମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ ରାକେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ SIT ଗଠନ କରିଥିଲା।
ରାଜଧାନୀର ଆଗମ କୁଆଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭୂତନାଥ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୋଟ୍ ପୋଡ଼ି ଗଲା: କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେଡ୍ ର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବିନୋଦ କୁମାର ରାୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବିଡାକୁ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ତଲାସୀ ସମୟରେ EOU ଘରର ଶୌଚାଳୟ ପାଇପ୍ ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳିଯାଇଯିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜବତ କରିଥିଲା। ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଘରର ଡ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଯାହାକୁ ପରେ ନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପାଇପ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସେହିପରି ଖୋଲା ରହିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେହି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଘର ତଲାସୀ ସମୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ବିଡା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିମାଣ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ: ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ବୀମା ପଲିସି କାଗଜପତ୍ର, ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ବୀମା ପଲିସି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରଫ: ଘର ରେଡ୍ ସମୟରେ EOU ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିନୋଦ କୁମାର ରାୟ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତଲାସି ପାଇଁ ରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା EOU ଟିମକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାବଲି ରାୟ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବାବଲି ରାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।