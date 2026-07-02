ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଭେନେଜୁଏଲା ଆକାଶ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ପଛର କାରଣ
କାହିଁକି ଲାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଭେନେଜୁଏଲା ଆକାଶ, କ'ଣ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଥିବା ସହର ଉପରର ସମଗ୍ର ଆକାଶ ହଠାତ୍ ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇଗଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା; କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଆସନ୍ନ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି।
ଆକାଶ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା:
ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କାରାକାସର ଆକାଶ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ।
ଆକାଶ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି:
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଗଠିତ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲୋକ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଧୂଳିକଣା ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ଏବଂ କମଳା ଆଲୋକ ଆମ ଆଖିରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଲ କିମ୍ବା କମଳା ଦେଖାଯାଏ।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏତେ ତୀବ୍ର କାହିଁକି ଥିଲା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଥର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଦେଖାଯିବାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଆଫ୍ରିକାର ସାହାରା ମରୁଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧୂଳି।
ପ୍ରତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ସାହାରାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି କଣିକା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି କାରିବିଆନ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତି ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଆବର୍ଜନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ବାୟୁରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭବତଃ ସୀମିତ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ‘କ୍ୟାଣ୍ଡିଲାଜୋ’ କୁହାଯାଏ:
ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଅନେକ କାରିବିଆନ ଦେଶରେ, ଏପରି ଗାଢ଼ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ‘କ୍ୟାଣ୍ଡିଲାଜୋ’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ‘କ୍ୟାଣ୍ଡିଲ୍’ ରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ତେଲ ଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆକାଶ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ଦୀପର ଶିଖା ସଦୃଶ ତାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଲାଜୋ କୁହାଯାଏ।
ଏହାର ଭୂମିକମ୍ପ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କାରାକାସରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲାଲ ଆକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା;।
ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ କିମ୍ବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ନଥିଲା।
ଅରୋରା ଆଲୋକ ପରି ଘଟଣା ନୁହେଁ:
ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଲାଲ ଆକାଶକୁ ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅରୋରା ଆଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଅରୋରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ କାରାକାସର ଲାଲ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳି ଏବଂ ରେଲି ବିଛାଇବାର ସରଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫଳାଫଳ ଥିଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ’ଣ କହିଲେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଧୂଳି କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଇପାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ।