ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଦିଓ୍ୱାଲୀ… ଥାର୍ କୁ ଲିଚୁରେ ସଜେଇ ଥିଲେ, ହେଲେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍

ନିଜ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଜାଳି ଦିଓ୍ୱାଲୀ ପାଳିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି।

ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଆମକୁ ହସାଇ ଦିଏ, ଏବଂ କିଛି ଆମକୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପକାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଖୁସି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାରକୁ ଜଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଏହାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଥିଲା: 

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଉଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଫେଷ୍ଟୁନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଗତିଶୀଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ମାତ୍ରେ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା।

ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ବାହାରିଲା ଏବଂ ପୁରା ଥାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଦୀପାବଳି କେହି ପାଳନ କରିନଥିବେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟ୍ସ: 

ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ୍ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଦୀପାବଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।

