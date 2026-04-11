OMG! ୩୨ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ, ୩୦୦ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ୧୦ଟି ଆଖି… ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ
କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜୋକ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ହୁଏତ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଜୋକ ଶରୀରରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ୩୨ଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲିଆ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜୋକ ଶରୀର ମୋଟ ୩୨ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲିଆନ୍ ଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ଜୋକର ୩୨ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ ଥାଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ଏହି ଜୀବଟି କାହିଁକି ଅଜବ:
ଜୋକର ପାଟିର ଗଠନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ସାଧାରଣତଃ ୩୨ ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୋକର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଜୋକର ପାଟି ଭିତରେ ଆହୁରି ୩ଟି ପାଟି ଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଛୋଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ।
ଏହି ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୋକ ସହଜରେ ତାର ଶିକାରର ଚର୍ମ କାଟିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚର୍ମକୁ କାମୁଡ଼େ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ Y-ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଦାନ୍ତ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କ୍ଷୁର-ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯେ ଚର୍ମ କାଟିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଜୋକ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ:
ଜୋକର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଡ଼ା ଆଖି ଥାଏ। ଯାହା ମୋଟ ଉପରେ ୧୦ ଟି ଆଖି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ଓସେଲି କୁହାଯାଏ।
ଯଦିଓ ଏହି ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଆଖି ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଜୋକକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହା ଜୋକକୁ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମାପିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଯେପରିକି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗତି ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ।
କାହିଁକି ହୁଏନି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା:
ଏକ ଜୋକ କାମୁଡ଼ିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ଜୀବର ଚର୍ମ ସହିତ ଲାଗିଯାଇ କାମୁଡ଼େ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ କରେ।
ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନିଶ୍ଚେତକ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜୋକ କାମୁଡ଼େ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୋକ ସହଜରେ ରକ୍ତ ଖାଇପାରେ।
ଇତିହାସ ସାରା ଜୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି, ବିଶେଷକରି ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜୋକ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯେ ଶରୀରରୁ “ଖରାପ” କିମ୍ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରକ୍ତ ଖାଇପାରିବେ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଜୋକ କିଛି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜରୀରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।