Video: ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭୁଲିଗଲା ଝିଅ, ଦୂରରେ ବସିଥିବା ବାପା ଏପରି ଶିଖାଇଲେ ଷ୍ଟେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର କ୍ୟୁଟ ବାଲା ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ବାପା ନିଜ ଝିଅ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଦୌଂ ମିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଦିପାଂଶୁ କାବରା ନିଜ ଟ୍ୱିଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ସେକେଣ୍ଡର କ୍ଲିପରେ ଜଣେ ପିତା ଦଲେର ମେହେନ୍ଦୀର ପପୁଲାର ସଂଗୀତ ତୁନକ ତୁନକରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନାଚୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ଝିଅଟି ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ଭୁଲିଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତଳେ ବସିଥିବା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ମନେପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ତଳେଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଜ ନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଚି ଷ୍ଟେପ ବତାଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସେହିପରି ନାଚୁଥିଲା ।

ତେବେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି And the #fatheroftheyear Award goes to… । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନଲାଇନରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇସାରିଛି । ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସମାନେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ଏହି ଅସୀମ ଭଲପାଇବା ଦେଖି ପୋଷ୍ଟ ତଳେ ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।