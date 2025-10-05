Box Officeରେ ଧମାଲ କଲା “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧”, ୧୨୫ କୋଟି ବଜେଟ୍ ର ଫିଲ୍ମ ୩ ଦିନରେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କମାଲ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ
“କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧” ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେବଳ ବକ୍ସ ଅଫିସକୁ ଧମାକା ଦେଇନି, ବରଂ ଏହା ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ହୋଇଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏବେ, ଏହା ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ବଲିଉଡକୁ ଏହି ସାଉଥ୍ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ପରଦାରେ କାହାଣୀ କିପରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କିପରି ହୁଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କେବଳ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ନୁହେଁ, “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧”ର ଅନେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର କରିଛି। ଫିଲ୍ମର ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଜଗାର ମୁଖ୍ୟତଃ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯେପରିକି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ ଏବଂ VFX।
ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେତେ କପି ଛାପିଥିଲା: ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧”ର ତୃତୀୟ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। SacNilc ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଫିଲ୍ମଟି ୫୫.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି।
ଏହା ସହିତ, କେବଳ ଭାରତରେ ତିନି ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୧୬୩.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରବିବାର ଆଉ ବାକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପରେ ସପ୍ତାହର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି, ଆହୁରି ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
“କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟାର ୧” ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୬୧.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ୪୬ କୋଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୫୫.୨୫ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
୧୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରେ, ଫିଲ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ୨୦୦ କୋଟି ହେବ। ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ବଜେଟ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧୨୫ କୋଟି ଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଲାଭରେ କାମ କରୁଛି।
ତିନି ଦିନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ: “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟାର ୧” ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀରେ ୧୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ତଥାପି ତୃତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ଫିଲ୍ମଟି ୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ। ରବିବାର ଫିଲ୍ମଟି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି, କାରଣ ଏହା ତିନି ଦିନରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି।