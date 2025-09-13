4 ମିନିଟ 57 ସେକେଣ୍ଡର ଗୀତ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମମେକର ପାଣି ଭଳି ଉଡ଼ାଇଲେ ଏତେ କୋଟି, ସିନେମା ହେଲା…

ନିର୍ମାତାମାନେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ନିର୍ମାତାମାନେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାଗୁଡ଼ିକର 3-4 ମିନିଟର ଗୀତ ପାଇଁ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।

SRK and Kajol Release Gerua Song From Dilwale

ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ସିନେମାର ଗୀତ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଅଭିନୀତ ଏକ ସିନେମାର ଏକ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ…

ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର…

Shah Rukh Khan and Kajol's 'Gerua' love is ruling the Internet even after months of 'Dilwale' release | Bollywood News – India TV

‘ଦିଲୱାଲେ’ର ‘ଗେରୁଆ’ ତିଆରି କରିବାରେ ଫାରାହା ଖାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଝାଳ ବୁହାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା

ପ୍ରକୃତରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କାଜୋଲ ଅଭିନୀତ ସିନେମା ‘ଦିଲୱାଲେ’ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସିନେମାର ‘ଗେରୁଆ’ ଗୀତଟି ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ସୁଟିଂରେ ଫାରାହା ଖାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଝାଳ ବୁହାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା।

Check out - Stills from Shah Rukh Khan - Kajol's 'Gerua' song

ପ୍ରକୃତରେ ଫାରାହା ଏହି 4 ମିନିଟ୍ 57 ସେକେଣ୍ଡର ଗୀତ ତିଆରି କରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିଜେ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Gerua 1080p - Dilwale

ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଭ୍ଲଗରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଫାରାହ ଖାନ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ଏବଂ ସହ-ଭ୍ଲଗିଂ ସାଥୀ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଫାରାହ ଖାନ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଫାରାହ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ‘ଦିଲୱାଲେ’ର ‘ଗେରୁଆ’।

Gerua 1080p - Dilwale - video Dailymotion

ଫାରାହ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସୁଟିଂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତଟି ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏଥିରେ ଶାହରୁଖ ଏବଂ କାଜୋଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାଦୁକରୀ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

Watch Video: Shah Rukh Khan explains the broken plane in 'Gerua' song | Bollywood News – India TV

‘ଗେରୁଆ’ ଗୀତର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଫାରାହ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ?

ଅଶନୀର ଏବଂ ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ହେଉଛି ଫାରାହଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଫାରାହ କହିଥିଲେ, “ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥାନ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ‘ଗେରୁଆ’ର ବଜେଟ୍ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନେତା ଏବଂ କ୍ରୁ ସହିତ ସୁଟିଂ, ସ୍ଥାନର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା। ଫାରାହ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତେ ମହଙ୍ଗା!”

Dilwale trailer

ଗେରୁଆ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ‘ଦିଲୱାଲେ’ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ…

ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର…

ଓଠରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଭଳି ଓଠ…

ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ହଟ୍…

1 of 28,252