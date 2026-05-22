ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା; ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେରର ସମ୍ଭାବନା, ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ କି ଶାସନ ?

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଅନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସରକାର ଏବେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବସବାସ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ନାଗରିକ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଛରେ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଏକାକୀତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ରହିଛି।

ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଫ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ଏବଂ ୟାୟାର ଲାପିଡ୍ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ନେତାନୟାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି, ‘ୟାଶର’ ପାର୍ଟିର ନେତା ଗାଡ୍ ଆଇଜେନକୋଟ୍‌ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବିରୋଧୀ ଏକତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେତାନୟାହୁ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ‘ନେସେଟ୍’ (ସଂସଦ) ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ୩.୨୫% ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ନେତାନୟାହୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

 

 

