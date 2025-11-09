୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଠାରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍

ଜାଣନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ, ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଶ୍ୱକପର ସହ-ଆୟୋଜକ, ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମୋଟ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡାମ୍ବୁଲା ଏବଂ ହାମ୍ବନଟୋଟା ସହିତ ପାଲେକେଲର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ।

