ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଅନ୍ତିମ ଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; କହିଲେ…
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ୨୦୨୬-୨୭ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ରେ ଯେମିତି ରାଜନୀତି କରି ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ କରି ଦିଆଗଲା, ତାହା ଓଡିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିଚ୍ଛକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ କେବଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟବ୍ୟୟ ଲେଖାଯୋଖାର ଏକ ହିସାବ ନୁହେଁ, ଏହି ବଜେଟ ହେଉଛି ସାଢେ ଚାରିକୋଟି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ବଜେଟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ବଜେଟ।
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ୭୨ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ର୬.୫
ପ୍ରତିଶତ , ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀଦଳ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି, ଆପଣମାନେ କୃଷି ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ସାରା ଦେଶରେ ଶେଷ ଆଡୁ ଦ୍ଵିତୀୟ କାହିଁକି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ଏହି ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ଯା ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ କ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ସବୁ ଧାନକୁ ଉଠାଇବୁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ‘ନାରୀ ସମାଜସ୍ୟ କୁଶଲ ବାସ୍ତୁକାର’। ଅର୍ଥାତ, ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ କୁଶଳୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଆମ ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ କି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଆମପାଇଁ ନମସ୍ୟା । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ଯେକ ନାରୀ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା।
ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଗରିମା ରକ୍ଷା, ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବର୍ଗ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅବହେଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ଯେକ କ୍ଷେତ୍ର (region), ପ୍ରତ୍ଯେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଆଜି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଆମ ବଜେଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ଓଡିଶା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଏହାକୁ manufacturing hubରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ୱଳର ସୁବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏ ବଜେଟ୍ ରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ ହେଉଛି ସାଢେ ଚାରିକୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ।
ଏହାସହିତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ।