ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ -3 ର ସଫଳତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) । ISRO ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ହେଉଛି ‘ଆଦିତ୍ୟ L-1’ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ 1.5 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ । ଏହା 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନରେ ସଫଳ ହୋଇ ISRO ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି ।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁଆସିଛି ଆଦିତ୍ୟ-L1ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ । ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍‌ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି ଇସ୍ରୋ । ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀହାରିକୋଟାରୁ ହେବ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ । ସୌରଝଡ଼ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଂପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

PSLV-C57 carrying #AdityaL1 has been rolled out to the Second Launch Pad at Sriharikota!!

The launch is scheduled for Saturday, 2 Sept. at 11:50 AM IST! 🚀 #ISRO

More images 👇https://t.co/IhpEakju3I pic.twitter.com/M3jxHUSXuh

— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 29, 2023