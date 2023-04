(Video) ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ…ହୁଗଳୀ ପାଣିକୁ ଚିରି ଗଡିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ଟ୍ରେନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ । ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟ୍ରେନ ମେଟ୍ରୋକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ । ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ମେଟ୍ରୋ ହୁଗଳୀ ନଦୀର ପାଣି ଭିତରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିଛି । ତେବେ ମାତ୍ର ୧୧.୫୫ ମିନିଟରେ ହୁଗଳୀ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପି. ଉଦୟ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ମେଟ୍ରୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ପାଲଟିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟ୍ରେନ ହୁଗଳୀ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଚିରି ହାୱଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ହାୱଡା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏମଆର-୬୧୩କୁ ମଧ୍ୟ ହାୱଡା ମଇଦାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମେଟ୍ରୋର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାୱଡା ମଇଦାନରୁ ଏସପ୍ଲାନେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଆଗାମୀ ୭ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଲଗାତାର ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହାୱଡା ମଇଦାନରୁ ଏସପ୍ଲାନେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪.୮ କିଲୋମିଟର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ସେକ୍ସନରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।

Kolkata Metro creates History!For the first time in India,a Metro rake ran under any river today!Regular trial runs from #HowrahMaidan to #Esplanade will start very soon. Shri P Uday Kumar Reddy,General Manager has described this run as a historic moment for the city of #Kolkata. pic.twitter.com/sA4Kqdvf0v

— Metro Rail Kolkata (@metrorailwaykol) April 12, 2023