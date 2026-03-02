ସତ ହେଲା ୬ ବର୍ଷ ତଳର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଯାହା ଆଜି ସତ ହୋଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନର ଇନିଂସ କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୯୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମସନଙ୍କ ୧୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହିତ ୫୦ ବଲ୍ ର ଇନିଂସ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଉକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ୨୦୨୦ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଲା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆଣ୍ଠେଇକି କାନ୍ଦି…

ଖାମେନିଙ୍କ ପରେ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କର…

୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସାମସନ୍ ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କେବଳ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ।

ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର କ୍ଷତି ହେବ, ସଞ୍ଜୁଙ୍କର ନୁହେଁ।”

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇପାରିବେ।

ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସାମସନ୍ ସ୍ଥିର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନିଜେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାମସନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ବଡ଼ ଅବସରରେ ଚମକିବେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି। ଯେଉଁ ଦିନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ; ଆହୁରି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ।”

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭଳି କାମ କଲେ ସଞ୍ଜୁ:

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ହୁଏତ ଶତକରୁ ତିନି ରନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଇନିଂସ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ, ଠିକ୍ ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଇନିଂସ ପରି।

ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ୯୭ ରନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏବେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସମାନ ଇନିଂସ ଖେଳି କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଛା କରି ୯୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଆଣ୍ଠେଇକି କାନ୍ଦି…

ଖାମେନିଙ୍କ ପରେ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କର…

ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ରାଗିକି…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହି ୪ଟି ଦଳ ପକ୍କା,…

1 of 8,735