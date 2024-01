Big Breaking; ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ! ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ରେପରେନ୍ସ ଡେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଇସି ସମ୍ଭାବନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ତେବେ ଏହି ତାରିଖକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ୍ ଏ ନେଇ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ସେ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।’

Some media queries are coming referring to a circular by @CeodelhiOffice to clarify whether 16.04.2024 is tentative poll day for #LSElections2024

It is clarified that this date was mentioned only for ‘reference’for officials to plan activities as per Election Planner of ECI.

— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) January 23, 2024