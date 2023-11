୫୦ତମ ଶତକ ପରେ ବିରାଟଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ‘ଭଗବାନ୍’: ପ୍ରଥମ ଦେଖା ମନେ ପକାଇଲେ ସଚିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ୫୦ତମ ଶତକ । ଏହି ଶତକୀୟ ପାଳି ସହିତ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ୪୯ ଶତକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ୧୦୬ ବଲରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ରେକର୍ଡ । ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ର ଭଗବାନ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ପରେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରୀ କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କୋହଲି । ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଐତିହାସିକ ଶତକ ପାଇଁ ସଚିନ୍ ବିରାଟଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନ କୋହଲିଙ୍କୁ ଶତକର ଶୁଭକାମନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରେରଣାକୁ ପାଇ କୋହଲି ସଚିନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆର୍ଶୀବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତେନ୍ଦୁଲକର ବିରାଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଚିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦଳର କିଛି ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କୋହଲିଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏମିତି କଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ । ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ହସକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରି ନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବିରାଟ ନିଜ ଟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସେହି ଯୁବକକୁ ‘ବିରାଟ’ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ।

The first time I met you in the Indian dressing room, you were pranked by other teammates into touching my feet. I couldn’t stop laughing that day. But soon, you touched my heart with your passion and skill. I am so happy that that young boy has grown into a ‘Virat’ player.

I… pic.twitter.com/KcdoPwgzkX

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2023