ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଏକାଥରେ ୨ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର!

ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ। ଏକାଥରେ ୨ ଦିନ ଛୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ-କଲେଜ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି।

ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା ସୋମବାର ତ ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର। ତେଣୁ କେଉଁଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା।

ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରି ସାରିଛି। କାରଣ ଏବେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ତାରିଖ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଦିନ ପୁରା ସମୟ ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନକୁ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ।

ତେଣୁ ୨୦ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିମନ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।

ଯେହେତୁ ଶନିବାର ହାଫ୍ ଡେ ରହୁଛି ଆଉ ରବିବାର ଏମିତିରେ ଛୁଟି ଦିନ ଆଉ ତା ସହ ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲେ ଏକାଥରେ ୨ରୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ।

